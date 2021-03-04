Космическая программа «Сириус-2021» пройдет в Кабардино-Балкарии





10 марта в Нальчике стартует космическая программа «Сириус- 2021». Основные организационные моменты образовательного форума сегодня обсуждали в региональном Минпросвещении. В диалоге приняли участие представители образовательных учреждений, различных министерств и ведомств республики.

В прошлом году – в подмосковном наукограде Королеве, в нынешнем – в столице Кабардино-Балкарии… Нальчик готовится встретить участников космической программы «Сириус». Это итоговый симпозиум проекта «Дежурный по планете», где юные исследователи со всей страны работают с прототипами ракет, совершенствуют авторские проекты вместе с ведущими экспертами, проводят испытания. На заседании оргкомитета отметили: особенно почетно, что форум проведут в Кабардино-Балкарии в юбилейный год, ведь ровно 60 лет назад человек впервые вышел в космическое пространство. И это был Юрий Гагарин.

«Это очень значимое событие. С 10-го по 25 марта 150 участников, а это финалисты конкурсного отбора по 8-ми направлениям со всех регионов нашей страны. Две недели будут заниматься по разработанной программе», — сообщил министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

Площадкой для космической программы станет региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Антарес»: он выиграл в конкурсе среди 11-ти претендентов. Молодые умы станут состязаться по таким направлениям как прикладные космические системы, робототехника, создание станции приема данных с метеоспутников, цифровой лесничий… Главное, чтобы все службы и ведомства республики обеспечили четкое выполнение задач всероссийского образовательного форума, подчеркнули на заседании.

На уровне страны космическую программу организует Образовательный центр «Сириус» вместе с Роскосмосом, Фондом содействия инновациям, другими исследовательскими и образовательными организациями. За две недели участники будут не только интенсивно заниматься наукой, но и познакомятся с достопримечательностями Кабардино-Балкарии.