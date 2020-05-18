Короновирус не остановил: Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры продолжает работу

Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры – одно из предприятий Кабардино-Балкарии, работа которых в условиях пандемии не прерывалась. Завод сегодня считается флагманом отечественного машиностроения по производству уникальной продукции — ваккуумных электромагнитных контакторов, предназначенных для дистанционных включений и выключений силовых электроцепей в локомотивах. Раньше их закупали за баснословные деньги за рубежом, поэтому в Минпромторге России решили, что такое производство останавливать нельзя.

В данный момент НЗВА изготавливает сложную коммутационную технику для «Российских железных дорог», с которыми тесно сотрудничает. Кроме того, продукцию предприятия ждут на Уральском, Новочеркасском и Брянском электровозостроительных заводах, а также в Беларуси и Казахстане.

Сейчас в цехах трудятся больше 200 человек. Работа организована в полном соответствии с медицинскими противоэпидемическими требованиями: все сотрудники обеспечены масками и перчатками, строго соблюдаются меры дистанцирования. Заводу в Нальчике удалось не только сохранить созданные в предыдущие годы мощности и квалифицированные кадры, но и расширить число потребителей и ассортимент выпускаемой продукции.

По словам гендиректора завода Абдуллаха Махиева, контакторы, которые предприятие производит по немецкой лицензии, считаются лучшими в мире. Есть и новые разработки: переключатели рода тока, выключатели, заземлители. Их выпуск только начинается, но на НЗВА уверены, что в перспективе продукция из Кабардино-Балкарии сможет конкурировать со швейцарской. На отечественном рынке по некоторым видам продукции завод остается монополистом уже больше полувека. Сейчас на предприятии взяли курс на расширение экспорта и нуждаются в рабочих кадрах — требуется около сотни человек.