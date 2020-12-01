Коронавирус: новые данные статистики





За сутки число заболевших увеличилось на 102, а вот тех, кто выздоровел, – на 127, передает региональный оперштаб. В госпиталях республики медицинскую помощь сейчас получают больше 1400 человек. 92 из них в реанимации. За сутки еще трое скончались от последствий коронавируса. Это житель Уруха 47-го года рождения, 45-летний нальчанин и 46-летняя женщина из Заюково… Ежедневно в Кабардино-Балкарии проводят больше трех тысяч тестов на ковид. Чтобы избежать ошибок и повысить точность анализов, необходимо соблюдать ряд правил, напомнили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Ключевой этап – подготовка к исследованию. За три часа до анализа нельзя есть и пить.

Вероятность выявления коронавируса также может снизиться и после приема алкоголя: он содержит этиловый спирт, который обладает обеззараживающим действием. Специалисты рекомендуют воздержаться от горячительного и не употреблять их минимум за два дня до сдачи анализов.