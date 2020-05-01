Коронавирус – не помеха: работы по озеленению Нальчика продолжаются

Озеленение и благоустройство столицы Кабардино-Балкарии продолжаются весь период действия введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» относится к организациям непрерывного цикла работы, и на его сотрудников режим самоизоляции не распространяется. Их усилиями поддерживается чистота на улицах Нальчика. Несмотря на пандемию, клумбы в городе соответствуют сезону, вовремя проведена обрезка деревьев.

К работе в «Горзеленхозе» подходят ответственно, как и к профилактике коронавируса. По словам представителя предприятия, все сотрудники обеспечены защитными масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для обработки рук, ведется журнал контроля температуры тела работников. Люди старше 65-ти находятся в самоизоляции с оплатой по больничному листу.

Сейчас предприятие продолжает действовать по заранее намеченному плану: в нужный срок высаживают деревья и кустарники, приводят в порядок газоны. В канун 75-й годовщины Великой Победы особое внимание уделили памятным местам. Мемориальные комплексы теперь украшены клумбами с юбилейной символикой из живых цветов. Технология создания таких конструкций невероятно сложна, уверяют сотрудники «Горзеленхоза». По их словам, подобных на Северном Кавказе больше нет. Мастера надеются, что когда режим самоизоляции будет снят, горожане и гости столицы Кабардино-Балкарии по достоинству оценят их труд.