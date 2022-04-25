home
Главная
>
Новости
>
Корабль «Кабардино-Балкария» принял участие в плановых учениях

Корабль «Кабардино-Балкария» принял участие в плановых учениях

25.04.2022 | 12:00
Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота (БФ) провела плановое учение на полигонах боевой подготовки в Балтийском море, сообщается на портале Правительства КБР. В плановом учении по поиску подводной лодки условного противника принял участие экипаж корабля «Кабардино-Балкария». Экипаж входил в состав корабельной противолодочной ударной группы. На учениях они взаимодействовали с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ. Военные моряки успешно обнаружили и уничтожили объект «неприятеля». При этом они выполнили стрельбы реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и торпедами. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи выполнили и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также ряд других тактических задач.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных