Корабль «Кабардино-Балкария» принял участие в плановых учениях

Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота (БФ) провела плановое учение на полигонах боевой подготовки в Балтийском море, сообщается на портале Правительства КБР.
В плановом учении по поиску подводной лодки условного противника принял участие экипаж корабля «Кабардино-Балкария».
Экипаж входил в состав корабельной противолодочной ударной группы. На учениях они взаимодействовали с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ. Военные моряки успешно обнаружили и уничтожили объект «неприятеля». При этом они выполнили стрельбы реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и торпедами.
Как сообщили
в пресс-службе Западного военного округа, экипажи выполнили и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также ряд других тактических задач.