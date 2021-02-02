Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов вернули Россельхознадзору

Надзорные органы продолжают следить за использованием агрохимикатов в растениеводстве.

Если превысить дозировку таких веществ, это может быть опасно как для окружающей среды, так и для потребителей овощей, фруктов, злаков… Оборот агрохимикатов полностью контролирует Россельхознадзор. С этого года ведомству вновь вернули такие функции после 10-летнего перерыва. А вот помощь в утилизации тары из-под пестицидов готово оказать республиканское подразделение Россельхозцентра.

«Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР будет оказывать содействие сельхозпредприятиям по сбору тары из-под средств защиты растений, согласно действующему законодательству, и помощь в оформлении паспортов отходов. Тем самым при проведении проверки надзорными органами у хозяйства будет официальный документ об утилизации тары на законных основаниях», говорят специалисты.

Правильно утилизировать канистры – значит не допустить попадания остатков агрохимикатов в окружающую среду. И к тому предотвратить незаконное использование тары на вторичном рынке, когда под видом официальной продукции могут предложить фальсификат.