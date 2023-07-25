Консервные заводы КБР выпустили первые 20 млн. банок огурцов

На это ушло четыре с половиной тысячи тонн овощей, сообщили в региональном Минсельхозе.
Огурцы в открытом грунте растут в республике на площади две тысячи гектаров. Консервируют их на четырех предприятиях. В общем объеме продукции такого типа они занимают шестую часть… Кабардино-Балкария не первый год удерживает лидирующие позиции на Северном Кавказе по производству овощей, фруктов и ягод.
Они высокого качества и востребованы на разных рынках. В 2022-м в республике одних только овощей собрали 450 тысяч тонн, и это в полтора раза больше, чем годом ранее.
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