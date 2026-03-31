Конные пробеги в Баксане посвятили подвигу Килара Хаширова

В Баксане прошли Чемпионат и Первенство Кабардино-Балкарии, а также региональные соревнования по конным пробегам. Посвятили их первому восходителю на Эльбрус Килару Хаширову.
Соревнования собрали участников из разных регионов России. приехали и гости из Белоруссии. На старт вышли представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, а также гости из Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Присоединились спортсмены из Московской, Ленинградской, Липецкой и Пензенской областей, Ставрополья и Краснодарского края. Всего – 121 спортивная пара.
Этот показатель стал рекордным для России по количеству участников за один соревновательный день. Программа включала дистанции различной протяженности – от 20 до 120 километров. Лидеров определяли, в том числе среди юниоров и в любительских заездах. По итогам соревнований победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты, а также памятные подарки от потомков Килара Хаширова.
https://t.me/vestikbr