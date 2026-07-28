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Конкурсные списки опубликованы: абитуриенты могут узнать шансы на поступление

Конкурсные списки опубликованы: абитуриенты могут узнать шансы на поступление

28.07.2026 | 13:40
Абитуриенты уже могут узнать свои шансы на поступление в высшие учебные заведения. На официальных сайтах университетов страны, на Госуслугах в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» уже опубликовали конкурсные списки. Напомним: одновременно подать документы можно было максимум в пять вузов и до пяти направлений в каждом – всего 25 вариантов. Теперь выпускникам школ предстоит выбрать, где же все-таки они хотят учиться. Для поступающих по льготам и результатам олимпиад, а также для целевиков согласие надо подать до 1 августа. Для тех, кто поступает только на основании ЕГЭ – до 5 августа. Согласие можно «перекладывать» из одного вуза в другой или с направления на направление сколько угодно раз – в зависимости от того, как меняются позиции в конкурсных списках. Время окончания подачи ответа единое для всех регионов – 12:00. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа: сначала для тех, у кого есть приоритетное право, потом – для поступающих по основному конкурсу.   https://t.me/vestikbr
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