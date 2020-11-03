Конкурс региональных брендов «Вкусы России»





«Попробуй – полюбишь!» — так называется одна из номинаций конкурса региональных брендов продовольствия «Вкусы России», в котором участвует Кабардино-Балкария. В этой номинации республика заявила яблоки, минеральную воду и балкарские хычины, сообщили в Минсельхозе КБР. Кстати, всего номинаций – восемь. Еще в одной – «Загляните на огонек» – Кабардино-Балкария намерена представить хычины как бренд, который поможет реализовать туристический потенциал региона. Заявки будут принимать еще неделю. 19 ноября начнется народное голосование, где каждый житель России сможет поддержать любимый товар. И уже в декабре экспертная комиссия выберет победителей. По итогам конкурса федеральный Минсельхоз сформирует карту вкусов России, а следом запустит программу продвижения уникальных отечественных продуктов питания.