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Концерт хоровой музыки в честь С.В.Рахманинова состоялся в Нальчике

Концерт хоровой музыки в честь С.В.Рахманинова состоялся в Нальчике

14.07.2023 | 16:25
Посвятили его 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова. Выступление стало частью ежегодного летнего фестиваля Северо-Кавказской государственной филармонии им.Василия Сафонова, которая находится в Кисловодске. Хор познакомил зрителей с широко известным произведением Рахманинова «Всенощное бдение». На сцену вышли 60 священнослужителей, певчих и артистов. Выступали они под руководством Елизаветы Письменной. До этого концерты состоялись в Пятигорске и Черкесске. И вот теперь в Нальчике. Музыка «Всенощной» написана для смешанного хора, партитура сложна в вокальном отношении и требует от исполнителей высочайшего профессионального мастерства, отмечают музыковеды. Заключительное исполнение состоится завтра в Кисловодске.   https://t.me/vestikbr
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