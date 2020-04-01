КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ БАСКОВА «ВЕРУЮ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»

«Праздник праздников и Торжество из торжеств» – именно так называют в России Пасху, один из самых главных праздников для всех православных христиан. В этот день, 19 апреля, в 11:30, телеканал «Россия» покажет концерт Николая Баскова «Верую». В этом собрании современных духовных песен народный артист поделится мыслями о Боге и современном мире, душе и спасении, любви и надежде со сцены Государственного Кремлевского дворца.

Николай Басков работал над этой программой полтора года. Артист признался, что вложил в неё искреннее чувство благодарности Богу, который подарил ему «родителей, профессию, голос, жизнь, публику…». Николай Басков рассказал: «Я считаю, что сейчас человечество переходит на новый уровень. У нас есть возможность искоренить из своей жизни негативные вещи, которые нас тормозят. Это страх, зависть, обиды – все те совершенно ненужные для нас состояния, которые мешают жить. Ведь часто люди забывают, что должны радоваться каждому дню и даже мелочам. Наверное, любовь, благодарность и радость – это главные вещи, которые человечество должно найти в своей душе. Я счастлив, что мой концерт «Верую», который я сделал с благословения Святейшего Патриарха покажут в Пасху на телеканале «Россия». Как сказал Патриарх Кирилл, «это большая музыкальная проповедь». Я благодарен возможности поделиться своими чувствами и тем состоянием, которое я испытывал, когда делал этот концерт, со всей страной».

Стихи для концерта написала поэтесса Ирина Лебедева, а потрясающую музыку создали сразу несколько композиторов – Алексей Романов, Сергей Ревтов, Тарас Демчук и Дмитрий Стройло. Режиссёром-постановщиком концерта стал Сергей Широков, который сделал традиционную христианскую иконографию органичной частью визуального образа концерта. А симфонический оркестр под управлением Юрия Медяника и Государственный академический русский хор имени Свешникова придали звучанию всех композиций звуковую мощь и особую духовную красоту.

Фотографии доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/A5rwtfup5UAHng

Ролик: https://yadi.sk/d/eC4RAJAkrZtZLQ