Концерт на дому: в КБР артисты сельского ДК спели для ветерана

В Кабардино-Балкарии ветерана Великой Отечественной войны Василия Бочёнкова с наступающим Днем Победы поздравили персональным концертом. Вокальную программу подготовили участники народного ансамбля «Кавказ» Дома культуры села Кременчуг-Константиновского.

Передвижной автоклуб подъехал прямо к дому ветерана. Послушать песни военных лет решили и соседи. Сам же «солдат Победы», чтобы не нарушать правила самоизоляции, смотрел концерт из окна.

Ветеран признался, что очень рад такому визиту и поблагодарил участников акции за песни и подарки. В Кременчуг-Константиновском Василий Бочёнков – почетный житель. Весть о нападении на страну он встретил в родном селе. На фронт попал в середине войны, служил в зенитной части. После Победы еще 7 лет отдал армейским рядам – охранял небо. О далеких 40-х напоминают награды – «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».