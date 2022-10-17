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Комсомольцы Кабардино-Балкарии закрасили наркограффити на территории КБГУ

Комсомольцы Кабардино-Балкарии закрасили наркограффити на территории КБГУ

17.10.2022 | 16:06
“Молодые против наркотиков” - так называется акция, которую проводят комсомольцы республики. Начать решили с территории Кабардино-Балкарского госуниверситета. Активисты закрасили изображения на стенах, которые прямо или косвенно рекламируют наркотические препараты и другие запрещенные вещества. Начать с КБГУ решили из-за того, что каждый день здесь бывают сотни молодых людей. Комсомольцы планируют провести акцию “Молодые против наркотиков” и в других частях Нальчика. Также в списке намеченного – организация субботников и концертов.   https://t.me/vestikbr
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