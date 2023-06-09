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Комплексный центр обслуживания населения Майского района отмечает 30-ти летний юбилей

Комплексный центр обслуживания населения Майского района отмечает 30-ти летний юбилей

09.06.2023 | 15:49
Двор Комплексного центра социального обслуживания населения Майского района украсили шарами. Гостей встречают сотрудники и подопечные. Учреждение принимает на себя заботу о людях старшего поколения, инвалидах, малообеспеченных и детях, попавших в трудную жизненную ситуацию. В сфере социальной защиты невозможно работать людям черствым, остаются только те, у кого огромное доброе сердце, отмечали на празднике. Сотрудники окружают подопечных заботой и в то же время умеют быстро реагировать на любую нештатную ситуацию, в которой требуется помощь, сказала директор центра Татьяна Гусева. В этот день большой группе работников вручили почетные грамоты органов власти и общественных организаций, а также премии и подарки. Здесь же чествовали победителей творческого конкурса «Старость в радость». Праздник украсила концертная программа. Выступали и самые маленькие, и исполнители в годах. Это творческие коллективы Майского и Котляревской. От имени опекаемых выступил Владимир Булах. Он живет в стационарном отделении центра уже семь лет.   https://t.me/vestikbr
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