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Компания Кавказ.РФ заключила договор на выполнение работ по благоустройству курорта «Эльбрус»

Компания Кавказ.РФ заключила договор на выполнение работ по благоустройству курорта «Эльбрус»

07.06.2023 | 16:01
До конца декабря исполнитель работ должен создать эскизы, выполнить инженерные изыскания и подготовить необходимые документы. К самому благоустройству собираются приступить в начале 2024-го. Помимо создания новой туристической инфраструктуры, на курорте намерены привести к единому архитектурному стилю действующие объекты. В числе задач также – озеленить территорию, в некоторых местах обновить проезжую часть и дорожки для пешеходов. В следующем году на Эльбрусе появится и новая система искусственного оснежения, говорят в «Кавказ.РФ». А до конца 23-го на горе должны запустить две канатные дороги и зону катания. Это еще восемь трасс.   https://t.me/vestikbr
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