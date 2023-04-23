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Коммунисты КБР отметили 153-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина

Коммунисты КБР отметили 153-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина

23.04.2023 | 19:07
По традиции в Нальчике у памятника идейному вдохновителю Октябрьской революции собрались ветераны труда, члены КПРФ, женских общественных организаций, а также партийная молодежь. Первый секретарь регионального отделения КПРФ Борис Паштов напомнил собравшимся об историческом значении личности Владимира Ильича.Он подчеркнул, что детище Ленина - Советский Союз - послужил примером для создания социалистических государств во всём мире. К монументу возложили цветы. Говорили о том, что в этом году в городах и районах республики, где расположены памятники Владимиру Ленину, провели коммунистический субботник. Здесь же, в торжественной обстановке прошла церемония принятия в комсомол. Лучшим коммунистам вручили ордена «За заслуги перед партией», чествовали юных пионеров, звучали слова напутствия молодым активистам.   https://t.me/vestikbr
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