Коммунисты КБР начали сбор теплых вещей для военнослужащих вооружённых сил России, выполняющих свой воинский долг на территории Украины, сообщает РИА «Кабардино-Балкария». Коммунисты первичной организации "Центр" НГК КПРФ первыми откликнулись на инициативу Рескома КПРФ о сборе теплых вещей. На следующий день после состоявшегося собрания партийного актива был оперативно организован сбор денежных средств, на которые секретарь первичной организации Алена Чернова закупила на Балкарском рынке вязаные изделия: носки и тёплые пояса. "Первыми откликнулись на предложение собрать деньги на тёплые вещи наши ветераны партии - Л. Курашинова, М. Дьяченко, З. Алиев, другие, и в течение дня собралась достаточная сумма, чтобы закупить добротные вещи, - отметила А. Чернова. - Надо сказать, что женщины, торгующие носками, узнав о цели моих закупок, делали значительные скидки, благословляя ребят на победу". «В дополнение к каждой паре носков мы положим трогательный подарок, тематический рисунок, над которыми сейчас трудятся ребятишки в двух дошкольных детских учреждениях. Вместе с рисунком в каждом подарке будет частичка нашего сердца, нашего тепла», - отметила председатель нальчикский организации "Надежда России" Елена Букина А. Чернова также напомнила, что продолжается сбор книг на русском языке для районных и школьных библиотек ДНР и ЛНР. Книги принимаются оргкомитетом, контактный телефон 89688377505