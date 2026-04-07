Коммунистическая партия КБР направила свыше 20 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

07.04.2026 | 13:00
Поддержка бойцов на передовой… Больше 20 тонн гуманитарного груза отправили коммунисты Кабардино-Балкарии в зону специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи от коммунистов Кабардино‑Балкарии отправилась в зону проведения специальной военной операции из Баксана. В составе груза – питьевая вода. Это один из самых востребованных ресурсов на передовой, где условия службы особенно непростые. Каждый гуманитарный груз партийцы формируют по конкретным запросам бойцов. Это позволяет оперативно закрывать самые актуальные потребности на линии фронта. Помощь не ограничивается только фронтом. Партийцы уделяют особое внимание и тем, кто ждет своих героев дома. С 2014 года КПРФ отправила уже 152 гуманитарных конвоя – это больше 30 тысяч тонн продовольствия, медикаментов, строительных материалов. Свыше 3 тысяч тонн груза было сформировано коммунистами Северного Кавказа, в том числе и Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
