Коммунальщики КБР активно готовятся к началу отопительного сезона

Несмотря на жаркую погоду за окном, в республике готовятся к зиме, чтобы было тепло в домах и на предприятиях, когда на улице снег. В Майском районе выполнили три четверти намеченных работ.
В списке – профилактика оборудования котельных, замена узлов и агрегатов, а также обновление ветхих участков труб, по которым подается горячая вода. Таких коммуникаций в муниципалитете – больше 15 километров. А вот котельных всего 13: восемь в Майском и пять в селах.
Горячая пора сейчас – на предприятиях ЖКХ по всей республике. На подготовку к зиме в Кабардино-Балкарии направят больше 900 миллионов рублей. Администрации районов и городов должны подписать паспорта готовности жилых домов до начала сентября, а теплоснабжающие организации – до первого октября.
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