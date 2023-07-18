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Коммунальщики КБР активно готовятся к началу отопительного сезона

Коммунальщики КБР активно готовятся к началу отопительного сезона

18.07.2023 | 09:50
Несмотря на жаркую погоду за окном, в республике готовятся к зиме, чтобы было тепло в домах и на предприятиях, когда на улице снег. В Майском районе выполнили три четверти намеченных работ. В списке – профилактика оборудования котельных, замена узлов и агрегатов, а также обновление ветхих участков труб, по которым подается горячая вода. Таких коммуникаций в муниципалитете – больше 15 километров. А вот котельных всего 13: восемь в Майском и пять в селах. Горячая пора сейчас – на предприятиях ЖКХ по всей республике. На подготовку к зиме в Кабардино-Балкарии направят больше 900 миллионов рублей. Администрации районов и городов должны подписать паспорта готовности жилых домов до начала сентября, а теплоснабжающие организации – до первого октября.   https://t.me/vestikbr
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