Комитет Парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи провел выездное заседание

В “Антаресе” сегодня встречали представительную делегацию: приехали депутаты парламента, чтобы узнать, как идет образовательный процесс в Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей.
Для гостей – а в их числе были также представители нескольких министерств, вузов и школ – организовали экскурсию: провели их по многочисленным лабораториям и классам. Здесь воспитанники рассказали о своих проектах. Помимо научных исследований, воспитанники “Антареса” занимаются спортом и постигают законы искусств.
После экскурсии обсудили перспективы дальнейшего развития “Антареса”. Он – в числе первых в стране – заработал в 19-м году и за несколько лет стал площадкой для реализации талантов сотен школьников Кабардино-Балкарии.
На совещании говорили о повышении транспортной доступности “Антареса”, о совершенствовании его материальной базы, об открытии подобных центров в районах республики.
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