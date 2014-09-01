Комитет Парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи провел выездное заседание





Насколько эффективно в республике обучают специалистов среднего звена? В каком состоянии материально-техническая база колледжей? Эти и другие вопросы стали ключевыми на выездном заседании парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи. Депутаты посетили несколько учебных заведений – побывали в автомобильно-дорожном, строительном и гуманитарно-техническом колледжах. Было отмечено, что за последние годы в системе среднего профессионального образования произошли позитивные изменения, в первую очередь, переоснастили многие учебные мастерские. В республике действуют девять государственных средних специальных учебных заведений. В прошлом году они подготовили свыше двух тысяч профессионалов для различных отраслей экономики.