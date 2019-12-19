Комитет Парламента КБР по физической культуре, спорту и туризму провел выездное заседание по вопросам развития адаптивного спорта в Кабардино-Балкарии.

Оно состоялось на базе единственной на Северном Кавказе спортивно-адаптивной школы. Работает она в Нальчике уже пять лет. Здесь занимаются 120 человек – ребята с нарушениями слуха, зрения, речи, поражением опорно-двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями. В центре развивают такие дисциплины как легкая атлетика, плавание, конный спорт, стрельба из лука, тхэквондо, бочче, мини-футбол и голбол. По словам директора Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы КБР Александра Кулюшина, все специалисты прошли повышение квалификации в Санкт-петербургском институте им. Лесгафта, Московском институте физкультуры. Расширить материально-техническую базу, заниматься подготовкой специализированных кадров – вот задачи, которые еще предстоит решить, отметили депутаты. В ближайшем будущем парламентарии намерены активизировать работу местных органов власти, представителей бизнеса и некоммерческих организаций, чтобы развивать в Кабардино-Балкарии физкультурно-спортивное движение людей с инвалидностью.