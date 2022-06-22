Комиссия Минтранса проинспектировала обновлённый участок трассы “Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу”

Обновленный участок трассы проходит по Жемтале и позволяет здешним жителям попасть в административный центр Черекского района. Пользуются дорогой примерно четыре тысячи человек. По ул.Ленина заменили водопропускные трубы, отремонтировали мост через реку Малая Жемтала. Реконструкция шла с опережением графика. Ремонтные работы, которые начались в марте, завершили, как и планировали, до конца июня. Приемная комиссия Минтранса измерила ширину полотна, протяженность и поперечный уклон. Он необходим, чтобы талая вода не скапливалась на проезжей части. Все исследования подтвердили надлежащее качество работ. На площади перед зданием сельской администрации собрались местные жители. Они поблагодарили строителей за обновленную дорогу и вручили грамоты сотрудникам министерства транспорта и подрядной организации.