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Команда врачей из КБР отправилась в зону проведения СВО

Команда врачей из КБР отправилась в зону проведения СВО

26.08.2022 | 13:35
“Медицинский спецназ” из Кабардино-Балкарии несет свою нелегкую службу уже почти месяц. Две группы специалистов скорой помощи прибыли в расположение интернациональной бригады ДНР “Пятнашка”. Медики признаются: на бойцов вышли сами и предложили свою помощь. Поездка в зону проведения СВО – инициатива военно-патриотического фонда “Новая высота”. Его создали победители одноименного кадрового конкурса, который проходил в Кабардино-Балкарии в 2018-м. Сегодня одна из задач фонда – оказывать посильную помощь военнослужащим и добровольцам из России, Донецкой и Луганской народных республик.. В каждой медицинской бригаде – анестезиолог-реаниматолог, медбрат-анестезист, водитель и охранник. К выезду готовились основательно. Спецмашины оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другим необходимым оборудованием. В комплекте – наборы для оказания помощи раненым. Когда не выезжают к передовой, медики проводят групповые занятия с военнослужащими: как оказать первую доврачебную помощь другому, помочь себе и эвакуировать пострадавшего. Помогает опыт, полученный в Кабардино-Балкарском центре медицины катастроф и скорой медпомощи.
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