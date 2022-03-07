Команда КБР завоевала 7 медалей на первенстве СКФО по дзюдо

5-6 марта в Назрани на арене дворца спорта «Магас» прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо. За награды в 14 весовых категориях боролись почти 270 юниоров и юниорок до 23 лет из всех субъектов округа. По итогам соревнований дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали 7 медалей. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Арианна Канокова (48 кг), Милана Кабулова (78 кг) и Кантемир Хажметов (73 кг). «Бронза» у Таулана Байсиева и Алихана Балкизова (оба 81 кг), Астемира Абазова (90 кг) и Залима Балкизова (+100 кг). Эти соревнования были отборочными к первенству России, которое пройдет 3-5 апреля в Тюмени.