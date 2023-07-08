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Команда из КБР участвует в финале военно-спортивной игры «Победа»

Команда из КБР участвует в финале военно-спортивной игры «Победа»

08.07.2023 | 09:56
Республику представляют ученики шестой нальчикской школы. Игра «Победа» продолжает традиции легендарной «Зарницы» и проходит в России уже больше 20 лет. Она ставит цели патриотического воспитания участников и их физического развития… Команду из нашей республики назвали «Вымпел». В ней 10 человек. Ребята показали свои способности в конкурсе визиток, состязаниях на огневом рубеже и по строевой подготовке. В перерывах нальчане посещали интерактивные игры в зоне отдыха и мастер-классы по топографии, тактической и инженерной подготовке, основам связи… Результаты соревнований суммируют. Окончательные итоги станут известны сегодня вечером Преподаватели основ безопасности жизнедеятельности Рамазан Байсиев и Николай Серебрянский отмечают, что их воспитанники в этом году подготовлены намного лучше, чем в прошлом. Тогда ученики шестой школы тоже участвовали в игре «Победа» и завоевали несколько наград.   https://t.me/vestikbr
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