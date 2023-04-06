home
Главная
>
Новости
>
Команда Эльбрусского спасотряда МЧС России стала лучшей на Северном Кавказе

Команда Эльбрусского спасотряда МЧС России стала лучшей на Северном Кавказе

06.04.2023 | 21:58
Сегодня в Нальчике наградили лидеров соревнований среди пожарных и спасателей округа по ликвидации последствий ДТП. Стартовали они накануне, и проходили в Кабардино-Балкарии впервые. В республику приехали 13 команд. Свои профессиональные умения они демонстрировали на пл. Абхазии. По заданию нужно было за максимально короткое время разблокировать горящую машину, достать условно пострадавших и передать их медикам. И вот турнир завершился. Настал черед церемонии награждения. Второе место завоевала команда Ингушетии, на третьем – сотрудники МЧС из Карачаево-Черкесии.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных