Команда Эльбрусского спасотряда МЧС России стала лучшей на Северном Кавказе

Сегодня в Нальчике наградили лидеров соревнований среди пожарных и спасателей округа по ликвидации последствий ДТП.
Стартовали они накануне, и проходили в Кабардино-Балкарии впервые. В республику приехали 13 команд. Свои профессиональные умения они демонстрировали на пл. Абхазии.
По заданию нужно было за максимально короткое время разблокировать горящую машину, достать условно пострадавших и передать их медикам. И вот турнир завершился. Настал черед церемонии награждения.
Второе место завоевала команда Ингушетии, на третьем – сотрудники МЧС из Карачаево-Черкесии.
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