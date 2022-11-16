Команда детского “Кванториума” из КБР попала в финал всероссийского конкурса

Этот конкурс поддержала президентская платформа “Россия – страна возможностей”. Цель “Флагманов дополнительного образования” – поиск и профессиональное развитие педагогов, работающих в этой сфере. Участники подали свыше 16 тысяч заявок по пяти направлениям. После отборочного этапа определили 200 финалистов. Среди них – команда преподавателей технопарка “Кванториум”, который работает при Детской академии творчества “Солнечный город”.
Возможности всех участников исследовали по трем критериям – владение предметом; насколько успешно воспитанники могут применять полученные знания в жизни; а также психологический и организационный аспекты преподавания. Теперь команда детского технопарка “Кванториума” - а входят в нее четыре педагога – настраивается на финальные испытания, которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре.
Команду ждет три конкурсных дня. Известны самые общие направления испытаний. Это “Цели и деятельность”, а также “Решения и ответственность”. Победители получат возможность стажироваться в ведущих образовательных центрах, а также отправятся в ознакомительную поездку по стране.
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