Колледжу дизайна КБГУ исполняется 30 лет

История колледжа дизайна началась в мае 92-го. Группа преподавателей-единомышленников предложила реорганизовать строительное профтехучилище и создать площадку, где обучали бы дизайну. Идею поддержали на уровне страны и республики, и в результате в России появилось первое учреждение в системе среднего профессионального образования, где стали готовить специалистов в области художественного конструирования. Через несколько лет после открытия колледж вошел в структуру Кабардино-Балкарского госуниверситета. Сейчас здесь обучают различным направлениям дизайна, садово-парковому и ландшафтному строительству, конструированию и моделированию одежды. В прошлом учебном году в колледже открыли новое направление – реставрация произведений искусства. И через 30 лет после создания колледж дизайна во многом продолжает быть первопроходцем. За годы работы здесь подготовили около пяти тысяч специалистов, которые умеют делать мир ярче.