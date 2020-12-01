Количество заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии за весь период приближается к 13 тысячам





Накануне выявили еще 96 инфицированных, выздоровели 123. Всего с недугом справились больше десяти тысяч человек. За сутки от последствий заражения скончались двое мужчин 32-го и 60-го годов рождения из Нальчика и Заюково, а также 87-летняя нальчанка. Таким образом число умерших по этой причине достигло 221-го. Госпитали республики заполнены сейчас на три четверти. В запасе – свыше 400 коек. В условиях стационара лечатся около полутора тысяч пациентов, из них 81 человек – в реанимации. Еще примерно тысяча – получают помощь амбулаторно. Тестов за все время сделали почти 300 тысяч, за сутки – свыше трех тысяч. Врачи напоминают: то, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, зависит от каждого из нас. А потому крайне важно соблюдать простые, но эффективные правила: носить маску в общественных местах, придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки. Людям с хроническими заболеваниями по возможности лучше оставаться дома.