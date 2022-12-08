Количество снежных пушек на Эльбрусе вырастет до двухсот

“Эльбрус” входит в число наиболее популярных горнолыжных курортов страны, констатировали на заседании президиума федеральной Правительственной комиссии по развитию туризма. Провел его вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Отмечено, что с января по сентябрь Кабардино-Балкарию уже посетили больше миллиона туристов. 70 процентов из них ездили к Эльбрусу. Здесь создали самую высокогорную зону катания в России. К услугам отдыхающих – 17 километров трасс и три современные канатные дороги гондольного типа. До 24-го года планируют построить свыше 30 различных объектов инфраструктуры...
Сейчас, несмотря на минусовую температуру, снега пока немного, поэтому на горе работают снежные пушки. В ближайшие два года их количество должно вырасти до двух сотен. Это позволит меньше зависеть от капризов погоды и стабильно открывать горнолыжный сезон в начале ноября… Искусственный снег ровняют по склону ратраки, и уже есть все предпосылки для открытия трассы “Кругозор-Азау”.
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