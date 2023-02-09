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Количество президентских премий учителям увеличили на четверть

Количество президентских премий учителям увеличили на четверть

09.02.2023 | 10:06
Количество президентских премий учителям увеличили на четверть. Глава государства подписал соответствующий указ. Теперь в год будут выплачивать не тысячу, а 1250 поощрений педагогам. Награду учредили, чтобы они улучшали свою преподавательскую и воспитательную работу, развивались профессионально и творчески. Размер каждой премии – 200 тысяч рублей. Награды присуждают по конкурсу ежегодно ко Дню учителя – его в нашей стране отмечают пятого октября. Участвовать могут специалисты со стажем от трех лет. В Кабардино-Балкарии каждый год на поощрение от главы государства претендуют примерно 30 педагогов. В список победителей традиционно входят семь человек – такую квоту утвердили в министерстве просвещения России.
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