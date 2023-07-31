Количество экспортных операций в КБР увеличилось примерно в полтора раза

Такие данные за первое полугодие приводят в правительстве региона.
Сравнивают показатели с прошлогодними – за январь-июнь. Экспортные контракты заключают как с новыми фирмами – из Ирана, Турции, Грузии, Монголии, так и с давними партнерами – из Узбекистана, Казахстана, Беларуси.
Чаще всего за рубеж отправляют зерно, семена кукурузы, комбикорма, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал, сыры, колбасы, овощные консервы. На сегодня в Кабардино-Балкарии около ста компаний-экспортеров.
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