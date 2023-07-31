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Количество экспортных операций в КБР увеличилось примерно в полтора раза

Количество экспортных операций в КБР увеличилось примерно в полтора раза

31.07.2023 | 15:34
Такие данные за первое полугодие приводят в правительстве региона. Сравнивают показатели с прошлогодними – за январь-июнь. Экспортные контракты заключают как с новыми фирмами – из Ирана, Турции, Грузии, Монголии, так и с давними партнерами – из Узбекистана, Казахстана, Беларуси. Чаще всего за рубеж отправляют зерно, семена кукурузы, комбикорма, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал, сыры, колбасы, овощные консервы. На сегодня в Кабардино-Балкарии около ста компаний-экспортеров.   https://t.me/vestikbr
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