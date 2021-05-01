Количество бюджетных мест в КБГУ увеличиться на 10 процентов





В этом году университет сможет принять на бюджет на 10 процентов больше студентов, чем в 2020-м. Это 1340 человек. Тенденция к увеличению таких мест всероссийская и соответствуют приоритетам, обозначенным в нацпроектах. Этим летом на бюджет с большой вероятностью абитуриенты смогут поступить по таким направлениям подготовки, как медицина, педагогика и инженерное образование. Кроме того, внимание уделяют и сфере IT-технологий. В следующем году мы где-то на 13 процентов больше получаем бюджетных мест, чем в этом году, поэтому идет сегодня тенденция наращивания количества бюджетных мест, доступность высшего образования у нас в республике возрастает. Без кадров, без подготовленных кадров, конечно, сложно говорить о развитии, об устойчивом развитии нашего региона, поэтому мы уделяем особое внимание этим направлениям, рассказал временно исполняющий обязанности ректора КБГУ Юрий Альтудов. В следующем году также кратно увеличится количество бюджетных мест в колледжах вуза – с 580-ти до 870-ти. В основном это касается педагогического и медицинского. Добавлю, что в колледже дизайна в предыдущем и текущем году бюджетных мест не было, а в 2022-м этому подразделению вуза Министерство высшего образования и науки страны их предоставит 35.