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Коков поздравил нарткалинцев с победой во Всероссийском конкурсе на лучший проект благоустройства

Коков поздравил нарткалинцев с победой во Всероссийском конкурсе на лучший проект благоустройства

19.08.2022 | 15:33
Проект создания в Нарткале нового парка “Нарт” признан лучшим во Всероссийском конкурсе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава КБР Казбек Коков. Финал конкурса прошел в Тамбове. Всего на финансирование претендовали 280 объектов из 75 регионов. Диплом главе администрации Урванского района Валерию Ажиеву вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. На реализацию проекта благоустройства парка Нарткалы будет направлено 85 миллионов рублей. Софинансирование со стороны республики составит еще 30 миллионов. Реконструкция существующей зеленой зоны предполагает благоустройство всей территории, строительство лодочной станции и точек общественного питания. Будет обустроена велосипедная дорожка, прогулочные, спортивные и игровые зоны для детей. Появится площадь со сценой для проведения культурных мероприятий. “Проект реализуем в 2023 году, - заявил Казбек Коков. - Нарткала - это город моего детства, в котором я прожил 10 лет, поэтому вместе с нарткалинцами искренне радуюсь общей победе”.
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