Когда речь идет о жизни и здоровье людей, не может быть избыточных мер. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проверил состояние и степень готовности одного из корпусов ГКБ №1 Нальчика, который заблаговременно был перепрофилирован в госпиталь для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией

Здесь развернуто 230 коек, готовых — при необходимости — принять пациентов. Медицинский персонал и вся инфраструктура подготовлены. Сегодня она включает в себя, в том числе 18 аппаратов ИВЛ, томограф, рентген, средства защиты. Также руководитель республики проинспектировал ход работ в новом хирургическом корпусе городской больницы Прохладного, строительство которого практически завершено. Казбек Коков подчеркнул: если потребуется, здесь будут созданы более 100 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом. «Хочу заверить, все необходимые мероприятия сегодня осуществляются в полном соответствии с установленными требованиями. Это касается и технического обеспечения, в том числе по аппаратам ИВЛ. Сегодня все службы и в первую очередь наши медики делают всё возможное для борьбы с возникшей угрозой, круглосуточно находятся на рабочих местах, — отметил Глава КБР. — Мы, несомненно, сделаем всё, чтобы их поддержать! Но еще раз обращаюсь к жителям республики! Сейчас нужно сделать все от нас зависящее, чтобы помочь им. Самое ценное здесь – максимально строго придерживаться самоизоляции».