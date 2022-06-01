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Ко Дню защиты детей в социально-реабилитационном центре «Намыс» состоялся большой праздник

Ко Дню защиты детей в социально-реабилитационном центре «Намыс» состоялся большой праздник

01.06.2022 | 18:36
Теплый, солнечный и первый летний… Этот день в «Намысе» всегда ждут. Во дворе центра – дети, их родители, а также те, кто социальному учреждению помогает – спикер республиканского парламента Татьяна Егорова, депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев, представители различных ведомств и организаций. Сегодня в стенах «Намыса» находятся около 50 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь отмечают: это в разы меньше, чем несколько лет назад. По давней традиции первого июня сотрудники центра для несовершеннолетних организуют веселый праздник, а многочисленные гости приезжают в «Намыс» с подарками. Сегодня здесь устроили также небольшую выставку. Дети показали рисунки и поделки, сделанные своими руками. А гостям они подарили сувениры в форме сердца – как благодарность за внимание и заботу.
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