Ко Дню защиты детей в социально-реабилитационном центре «Намыс» состоялся большой праздник

Теплый, солнечный и первый летний… Этот день в «Намысе» всегда ждут. Во дворе центра – дети, их родители, а также те, кто социальному учреждению помогает – спикер республиканского парламента Татьяна Егорова, депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев, представители различных ведомств и организаций. Сегодня в стенах «Намыса» находятся около 50 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь отмечают: это в разы меньше, чем несколько лет назад. По давней традиции первого июня сотрудники центра для несовершеннолетних организуют веселый праздник, а многочисленные гости приезжают в «Намыс» с подарками. Сегодня здесь устроили также небольшую выставку. Дети показали рисунки и поделки, сделанные своими руками. А гостям они подарили сувениры в форме сердца – как благодарность за внимание и заботу.