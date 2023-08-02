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Ко Дню ВДВ в Нальчике состоялась встреча у памятника воинам-интернационалистам

Ко Дню ВДВ в Нальчике состоялась встреча у памятника воинам-интернационалистам

02.08.2023 | 15:19
Сегодня в России отмечают День ВДВ. Ежегодно 2-го августа в стране проходят различные акции. В Нальчике ее по традиции провели в Ореховой роще. У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны ВДВ. Минутой молчания они почтили память тех, кто сложил головы, исполняя свой служебный долг в Афганистане. Только из Кабардино-Балкарии туда отправили около двух тысяч человек, 54 из них погибли. Многих не стало уже в мирное время. Митинг организовали региональное министерство по делам национальностей, столичная мэрия и Союз ветеранов Афганистана. Собравшиеся отметили, что воздушно-десантные войска – всегда считались элитой вооруженных сил России и выполняли самые трудные боевые задачи. Присутствовавшим на митинге участникам специальной военной операции вручили общественные награды Союза ветеранов Афганистана. Затем к мемориальным плитам возложили живые цветы.   https://t.me/vestikbr
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