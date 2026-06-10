Ко Дню России в Парламенте КБР состоится церемония вручения паспортов

Ко Дню России в республике приурочили патриотические акции. Одна из них вот-вот начнется в парламенте Кабардино-Балкарии – здесь будут вручать паспорта юным жителям страны.
В Парламенте КБР все готово к торжественной церемонии. Последние приготовления завершены, гости уже прибывают. В зале представители власти, родственники, педагоги школьников. И конечно – виновники сегодняшнего торжества, юные жители республики. Всем им исполнилось 14 лет.
В зале собрались активисты, отличники учебы, победители спортивных соревнований и общественных проектов. Ребят пригласили из всех районов республики. Вручение проходит в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!».
Первый в жизни главный документ ребятам вручит председатель парламента республики Татьяна Егорова.
https://t.me/vestikbr