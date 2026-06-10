Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Ко Дню России в Парламенте КБР состоится церемония вручения паспортов

Ко Дню России в Парламенте КБР состоится церемония вручения паспортов

10.06.2026 | 12:00
Ко Дню России в республике приурочили патриотические акции. Одна из них вот-вот начнется в парламенте Кабардино-Балкарии – здесь будут вручать паспорта юным жителям страны. В Парламенте КБР все готово к торжественной церемонии. Последние приготовления завершены, гости уже прибывают. В зале представители власти, родственники, педагоги школьников. И конечно – виновники сегодняшнего торжества, юные жители республики. Всем им исполнилось 14 лет. В зале собрались активисты, отличники учебы, победители спортивных соревнований и общественных проектов. Ребят пригласили из всех районов республики. Вручение проходит в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!». Первый в жизни главный документ ребятам вручит председатель парламента республики Татьяна Егорова.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных