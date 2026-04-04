Ко Дню детской книги в Нацбиблиотеке открыли выставку «Книжный карнавал детства»

04.04.2026 | 12:00
Книжный карнавал детства… В Национальной библиотеке открылась выставка под таким названием. Приурочили ее к Международному дню детской книги, который приходится на 2 апреля. Праздник принадлежит самым юным читателям и тем, кто для них пишет. Это дата, когда мы вспоминаем о волшебной силе историй, с которых начинается любовь к литературе и благодаря которым открываем двери в удивительные миры… В экспозиции собрали произведения, любимые во всем мире. «Приключения Тома Сойера», «Робинзон Крузо», «Красавица и чудовище», «Путешествие к центру земли», «Маленький принц». Здесь же «Дюймовочка» Андерсена, в день рождения которого и учредили дату. Сотрудники библиотеки отмечают, сегодня как никогда важно с самых ранних лет прививать людям страсть к чтению. В день открытия для юных читателей подготовили викторину «Отгадай героя книги». Ребята отгадывали загадки, ребусы и смотрели отрывки из любимых мультфильмов. Сама выставка продлится до 7 апреля.   https://t.me/vestikbr
