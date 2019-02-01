Ко Дню Защитника Отечества в Нальчике сегодня приурочили открытый чемпионат и первенство КБР по фигурному вождению легковых автомобилей — 2019.02.22





В соревнованиях принимали участие 8 команд из всех районных отделений ДОСААФ республики, а также 7 автолюбителей. Традиционная змейка передним и задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс, парковка, кольцо и финиш. Упражнения в основном направлены на точность, а не на скорость исполнения. Участникам, как профессионалам, так и любителям нужно было уметь делать повороты разного радиуса, маневрировать и объезжать препятствия. Ольга Губарева на состязаниях такого рода впервые. Говорит, что подобная практика позволит, в дальнейшем, уверенней чувствовать себя на дороге.

Соревнования организованы региональным отделением ДОСААФ России совместно с Федерацией автомобильного спорта. Все участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, показав зрителям и судейскому составу чёткое выполнение маневров, а также точную остановку у финишной черты. Лучшим командам вручены дипломы, медали и кубки.