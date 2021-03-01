Книжная выставка, посвященная депортации балкарского народа, проходит в Центральной городской библиотеке Нальчика





Здесь можно найти сочинения Кязима Мечиева, Кайсына Кулиева, Ахмата Созаев, Эльдара Гуртуева, Светланы Моттаевой, других поэтов и прозаиков Кабардино-Балкарии. Авторы описывают трагические события прошлого и радость возвращения на родину.

Ознакомиться с представленной литературой может каждый желающий: для посетителей в Центральной библиотеке Нальчика проводят индивидуальные и групповые экскурсии. Продлится выставка до конца этой недели.