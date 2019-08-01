Клещи отступают. Их активность на территории республики снижается, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по КБР — 2019.08.07

По результатам мониторинга на начало недели с укусами обратилось 894 человека, 375 из них- дети. Это на 8% меньше, чем в прошлом году в этот же период лета. Случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекциями не зарегистрировано. В целях снижения популяции паразитов и уменьшения риска нападения, в муниципалитетах проведены противоклещевые обработки.