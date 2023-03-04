«Классная тема» появится и в регионах

Идею Аслана Кашежева из Кабардино-Балкарии, который победил в федеральном состязании среди педагогов, поддержали в министерстве просвещения России. Проведение конкурса в телевизионном эфире/ в прошлом году инициировал президент.
Напомню, преподаватель физики и астрономии из второго нальчикского лицея стал лидером всероссийского смотра «Учитель года-2022» и обладателем приза «Малый Пеликан». А в награду за победу в «Классной теме» Аслан Кашежев получил возможность вести авторскую передачу на одном из федеральных телеканалов.
Предварительно известно, что программа должна выходить в эфир раз в неделю. Продолжительность ее – около получаса. По замыслу авторов, это познавательно-развлекательный проект, нацеленный не только на школьников, но и на взрослых.
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