Кира Коваленко из Кабардино-Балкарии названа лучшим режиссером 2021 года

Столь высокого звания ученица Александра Сокурова удостоена в Москве на церемонии вручения наград Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Режиссера отметили за драму «Разжимая кулаки». Эта же картина завоевала призы за лучший сценарий и лучшую главную женскую роль – ее исполнила Милана Агузарова. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Там картина получила Гран-при во второй по значимости программе «Особый взгляд». Это непростая история кавказской семьи из маленького городка. «Разжимая кулаки» - вторая режиссерская работа Киры Коваленко. Дебютом стал фильм «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера.