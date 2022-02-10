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Кира Коваленко из Кабардино-Балкарии названа лучшим режиссером 2021 года

Кира Коваленко из Кабардино-Балкарии названа лучшим режиссером 2021 года

10.02.2022 | 15:57
Столь высокого звания ученица Александра Сокурова удостоена в Москве на церемонии вручения наград Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Режиссера отметили за драму «Разжимая кулаки».  Эта же картина завоевала призы за лучший сценарий и лучшую главную женскую роль – ее исполнила Милана Агузарова. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Там картина получила Гран-при во второй по значимости программе «Особый взгляд». Это непростая история кавказской семьи из маленького городка.  «Разжимая кулаки» -   вторая режиссерская работа Киры Коваленко. Дебютом стал фильм «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера.
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