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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают кинологи

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают кинологи

21.06.2023 | 11:23
История подразделений, работающих с собаками, в нашей стране началась в 1909 году. В Санкт-Петербурге тогда открыли первый в России питомник полицейских сыскных собак. Сегодня четвероногие спасатели играют важную роль в охране общественного порядка, а также помогают выявлять и пресекать преступления. На сегодня в кинологических службах наиболее распространены такие породы как немецкая, бельгийская, восточно-европейская овчарки и лабрадор-ретривер. Большинство кинологов считает свою работу делом всей жизни. К общению с собаками сотрудники подходят со всей душой. Питомцы отвечают взаимностью. https://t.me/vestikbr
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