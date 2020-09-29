Кешбэк за путешествия по России вырос до 20 000 рублей

Продажа туров с возвратом начнется уже в октябре, сообщают в Ростуризме. Для участия в программе необходимо приобрести путевку с помощью платежной системы «МИР». На втором этапе кешбэка условия самой программы будут упрощены, теперь список отелей и санаториев дополнят детские лагеря.

Основные условия продолжения программы: период проживания в классифицированных средствах размещения должен составлять не менее 2 ночей. Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) — любая (не ограничена). Размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости тура», — говорится в сообщении. Оплата тура должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы «Мир», напоминает Ростуризм.

Второй этап программы кешбэка продлится до 10 января. Все условия размещены на сайте Ростуризма. Эта мера поддержки отрасли была разработана и внедрена в связи с пандемией коронавируса.