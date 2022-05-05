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КБР заняла второе место на Северном Кавказе по вводу жилья в эксплуатацию в 2021 году

КБР заняла второе место на Северном Кавказе по вводу жилья в эксплуатацию в 2021 году

05.05.2022 | 22:44
Кабардино-Балкария заняла второе место на Северном Кавказе по вводу жилья в эксплуатацию по итогам прошлого года. В цифрах это больше 500 тысяч квадратных метров. По сравнению в предыдущим периодом наблюдался небольшой рост, который сохранился и в 2022-м. На недавнем заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию Казбек Коков привел данные, что с января по апрель жилья в КБР построено в полтора раза больше, чем годом ранее. Глава республики связал динамику роста с реализацией программы стимулирования отрасли. Это проведение водопровода к новым микрорайонам, возведение социально значимых объектов и благоустройство населенных пунктов республики.
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