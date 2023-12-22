КБР получит дополнительные средства на реконструкцию дороги Чегем-2 – Булунгу

Федеральный кабинет министров направит в регионы дополнительные средства на создание дорожной инфраструктуры. Кабардино-Балкария – в числе получателей. Об этом сказал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги распределят до конца нынешнего года. Всего дополнительную поддержку получат пять субъектов России.
«Второй Чегем – Булунгу» - один из наиболее крупных дорожных объектов в Кабардино-Балкарии, которые сейчас улучшают. Трасса ведет к населенным пунктам Чегемского района и к популярным у туристов местам. Реконструкция получила поддержку главы государства. Руководитель региона Казбек Коков держит реализацию на постоянном контроле.
