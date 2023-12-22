Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
КБР получит дополнительные средства на реконструкцию дороги Чегем-2 – Булунгу

КБР получит дополнительные средства на реконструкцию дороги Чегем-2 – Булунгу

22.12.2023 | 17:58
Федеральный кабинет министров направит в регионы дополнительные средства на создание дорожной инфраструктуры. Кабардино-Балкария – в числе получателей. Об этом сказал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги распределят до конца нынешнего года. Всего дополнительную поддержку получат пять субъектов России. «Второй Чегем – Булунгу» - один из наиболее крупных дорожных объектов в Кабардино-Балкарии, которые сейчас улучшают. Трасса ведет к населенным пунктам Чегемского района и к популярным у туристов местам. Реконструкция получила поддержку главы государства. Руководитель региона Казбек Коков держит реализацию на постоянном контроле.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных